RC Lens - Mercato : un nouveau concurrent proche du PSG déboule pour Ekitike

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Alors que le RC Lens galère à trouver son avant-centre pour remplacer Loïs Openda et que deux buteurs (Levi Garcia, Chuba Akpom) lui a déjà fait faux bond, les Sang et Or savent qu'ils peuvent toujours compter sur la volonté d'Hugo Ekitike (PSG, 21 ans) de les rejoindre... Mais, au fur et à mesure que les jours passent, le dossier se complique et la concurrence se muscle.

La Roma de Mourinho arrive sur le dossier

Si l'ancien Rémois a refusé de rejoindre l'Eintracht Francfort dans le cadre d'un échange pour Randal Kolo Muani, il n'est pas certain qu'Ekitike résiste longtemps aux sirènes étrangères. Après le Milan AC ou encore Everton, un nouveau grand nom européen a fait irruption sur le dossier.

En effet, d'après La Repubblica mais aussi le média romain Il Messaggero, l'AS Rome est venu aux nouvelles sur le dossier après que sa piste prioritaire Duvan Zapata (Atalanta, 32 ans) lui a filé entre les doigts. Le club de la Louve, qui a déjà accueilli deux lofteurs du PSG (Paredes, Sanches) peut-il faire la passe de trois avec Ekitike ?

Podcast Men's Up Life