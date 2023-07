RC Lens - Mercato : un nouveau départ juteux d’un international est bouclé !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Un petit tout et puis s’en va ! Un an seulement après son arrivée en provenance des Girondins de Bordeaux, Jean Onana s'apprête déjà à quitter le RC Lens. D’après L’Équipe, le milieu de terrain (23 ans) va s'engager pour quatre saisons avec Besiktas. Il est attendu ce jeudi en Autriche, où la formation stambouliote est actuellement en stage, afin de passer sa visite médicale. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Onana à Besiktas pour 5,3 M€ Apparu à 21 reprises la saison passée en Ligue 1, Onana ne faisait pas partie des premiers choix de Franck Haise au milieu pour la saison à venir, lui qui imaginait pour lui une possible reconversion en défense centrale afin de le faire entrer dans la rotation. Mais cette hypothèse a rapidement été écartée par l'international camerounais. L'indemnité de transfert s'élèverait à 5,3 millions d'euros. Podcast Men's Up Life Pour résumer Selon L’Équipe, Jean Onana (23 ans) va quitter le RC Lens pour s’engager en faveur de Besiktas et y signer un contrat de quatre ans. Son transfert rapportera pas moins de 5,3 millions d’euros au club artésien ces prochains jours.

Bastien Aubert

Rédacteur