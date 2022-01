RC Lens - Mercato : un nouveau départ se précise

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Le Racing Club de Lens va profiter de la fin du mercato pour dégraisser son effectif. Après avoir envoyé Charles Boli (23 ans) se faire les dents dans les bas-fonds de la Serie B avec Lanerossi Vicenza, les Sang et Or auraient l'intention d'envoyer un autre jeune se faire les dents dans les étages inférieurs. Et ce serait là aussi un nom prestigieux.

Selon Foot Mercato, Jonathan Varane (20 ans) va être prêté. Deux clubs de Ligue 2 et deux du haut de tableau de National auraient fait acte de candidature pour l'accueillir. Le milieu de terrain, qui n'a joué qu'un match avec les pros cette saison et devait se contenter d'apparitions avec la réserve, va pouvoir se frotter à un niveau supérieur.

