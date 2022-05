RC Lens - Mercato : un nouveau joli coup à la Frankowski dans les tuyaux

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Débarqué l'été dernier dans le scepticisme le plus total, notamment parce qu'il jouait en MLS, Przemyslaw Frankowski a mis tout le monde d'accord à Lens. Et notamment inscrit un but magnifique à Marseille qui été désigné comme le plus beau de la saison artésienne. Cette réussite a donné des idées au coordinateur sportif, Florent Ghisolfi, qui serait sur le point de recruter une nouvelle pépite polonaise évoluant dans le championnat nord-américain.

Ce joueur, ce serait l'attaquant Adam Buksa. A 25 ans, il évolue au New England Revolution, où il a inscrit 9 buts en 12 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. International polonais, ce joueur grand par la taille (1,91m) vaudrait 9 M€ selon Transfermarkt. Attention, toutefois, le spécialiste des transferts Ignazio Genuardi annonce que le Besiktas est aussi sur le coup et lui a fait une belle proposition (1,5 M€ de salaire annuel).

#RCLENS || D’après @Meczykipl - Adam Buksa est tout proche de signer au Racing Club de Lens !



Attaquant polonais sous contrat avec les New England, pensionnaire de MLS. pic.twitter.com/fcp2ObWNXX — 𝗠SV FOOT (@MSVFoot) May 29, 2022

