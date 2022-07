Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Un nouveau milieu défensif Pro 2 ✍️



Mouhamed Dosso a signé son premier contrat pro sous les couleurs du Racing, d’une durée d’une saison. Milieu défensif puissant, il vient renforcer les rangs de la N3 de Vincent Carlier.



Dosso signe à Lens Annoncé depuis plusieurs semaines, Mouhamed Dosso (20 ans) arrive au RC Lens. Ancien pensionnaire de l'équipe bis de l'En Avant Guingamp, le milieu défensif vient dans un premier temps pour renforcer l'équipe réserve reléguée en National 3.

