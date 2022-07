RC Lens - Mercato : un nouveau Polonais débarque chez les Sang et Or ! (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens continue de se renforcer encore lors de ce mercato estival. Les Sang et Or ont déjà repris le chemin de l’entraînement depuis quelques jours. L’arrivée de Lukasz Poreba n’avait pas encore été officialisée, mais le joueur s’entraînait déjà avec l’équipe première. Les Lensois ont rendu son arrivée officielle, ce vendredi.

Sur Twitter, le club a annoncé l’arrivée de l'international espoir polonais dans une vidéo sous forme de BD.

Adam Duarte

Rédacteur

