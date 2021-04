RC Lens - Mercato : un nouveau renfort très parlant arrive du Stade de Reims

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens veut-il dépouiller le Stade de Reims ? Après avoir enrôlé le coordinateur sportif Florent Ghisolfi, ancien entraîneur de la section féminine du club champenois (2014-2015) puis adjoint de l'entraîneur Olivier Guéguan en janvier 2016, le club artésien avait débauché le responsable de la performance Laurent Bessière.

Selon L’Équipe, cette fuite de talents n’est pas terminée. Directeur de la communication et du marketing du Stade de Reims, Benjamin Parrot, qui occupait ce poste depuis mars 2017, devrait en effet rejoindre les Sang et Or à l'été prochain !

Parrot a déjà informé Reims de son départ à Lens

L’intéressé aurait même récemment informé les dirigeants champenois qu'il quitterait ses fonctions en Champagne à la fin de cette saison. Après le départ annoncé de David Guion cet été, Jean-Pierre Caillot devrait donc avoir du pain sur la planche pour entamer un nouveau cycle.