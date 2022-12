RC Lens - Mercato : un nouveau riche d'Angleterre sur Seko Fofana ?

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

C'est la règle. Et rassurez-vous, il n'y a aucune raison pour qu'elle change dans les prochains mois. Donc, le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, en raison de ses performances et du rôle du RC Lens en Ligue 1, sera régulièrement annoncé dans le viseur de quelques cadrons européens. Depuis plusieurs semaines, le nom du club anglais de Liverpool revenait avec insistance. Mais comme le relaie le site AllezLens, un journaliste anglais officiant pour "GiveMeSport" affirme désormais qu'un autre club de Premier League va suivre le dossier : Newcastle. "Si Lens joue la Ligue des champions la saison prochaine, vous pourriez voir Seko Fofana y rester, simplement à cause de ce lien très fort qui unit le joueur à son club. Mais si Lens ne se qualifie pas, un transfert peut se produire l’été prochain. Newcastle sera de la partie surtout pour l’associer à l’ancien Lyonnais Bruno Guimaraes." A suivre.

Benjamin Danet

Rédacteur