RC Lens - Mercato : un Pablo Chavarria bis offert cet été ?

Aucun supporter du RC Lens ne peut avoir oublier Pablo Chavarria. Passé en Artois entre 2013 et 2016, l’ancien attaquant du Stade de Reims a marqué les esprits grâce à sa fougue et sa grinta. Depuis, le joueur de 33 ans évolue en Espagne, où il a porté tour à tour les maillots de Majorque et Malaga. Au RC Lens, on s’intéresserait à un joueur qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau : Facundo Ferreyra.

« Libre depuis le 30 juin, il intéresserait le board lensois, assure le compte MSV Foot. L’Argentin constituerait le profil parfait dans le rôle de joker mais aussi pour encadrer les jeunes avant-centre du club. Son salaire est élevé et la direction n’ira pas au delà des moyens du club. La balle est dans le camp de l’ancien de Benfica, même s’il est peu probable qui fasse un effort financier, le projet mis en place et l’atmosphère régnant à Lens pourrait être un argument de force dans le dossier de Feyrrera. Affaire à suivre, beaucoup de concurrence autour de lui. »

Âgé de 30 ans, Ferreyra a la double nationalité italo-argentine (comme Chavarria), et évoluait au Celta Vigo la saison dernière. Auparavant, il a évolué à Benfica, à l’Espanyol Barcelone, au Shakhtar Donetsk ou encore Newcastle.

