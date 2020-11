RC Lens - Mercato : un pari de Franck Haise a vu sa valeur exploser

Le très bon début de saison du Racing Club de Lens, qui pointait dans le Top 5 de la Ligue 1 alors qu'il était promu avec la Covid-19 ne contraigne au report de ses deux derniers matches (contre Nantes et à Marseille), n'est pas passé inaperçu. En effet, les analystes du Centre International d'Etude du Sport ont estimé que la valeur des joueurs de l'effectif "sang et or" avait augmenté. Celle de Cheick Doucouré, notamment, est remarquable.

Deux ans pour passer des U19 aux pros

Recruté en février 2018 à l'AS Real Bamako pour un montant qui n'a pas filtré mais qui n'a pas dû dépasser le demi-million d'euros vu les difficultés financières du Racing à l'époque, le milieu de terrain de 20 ans a d'abord évolué avec les équipes de jeunes avant de faire son trou chez les professionnels la saison dernière, ce qui lui a valu de prolonger jusqu'en 2024 au début de l'hiver.

Titularisé à 7 reprises cette saison par Franck Haise, Doucouré est désormais un élément incontournable du Racing. Et selon le CIES, l'une des meilleures valeurs marchandes de la Ligue 1. Parmi les joueurs nés après 2000, il est le 14e plus bankable avec une cote de 8,5 M€. Si jamais les Artésiens ont besoin de renflouer les caisses en juin prochain, ils sauront qui sacrifier…