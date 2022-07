RC Lens - Mercato : un pas supplémentaire rapproche Brice Samba des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

Si le RC Lens envisage de faire signer un nouveau gardien pour remplacer Wuilker Farinez (blessé six mois au moins), Brice Samba (Nottingham Forest, 28 ans) n'est toujours pas un Sang et Or. Bien que l'ancien Marseillais souhaite quitter son club, promu en Premier League, à un an de la fin de son contrat, la porte n'était pas encore ouverte.

Les choses pourraient néanmoins changer dans les prochaines heures puisque Nottingham Forest a officialisé le recrutement de son remplaçant Dean Henderson (25 ans), international anglais prêté par Manchester United et qui débarque en prêt pour une saison.

Par un jeu de chaises musicales, on attend désormais que le dossier Brice Samba se décante. Les discussions autour d'un transfert à 5 M€ pourraient s'accélérer. Pour l'heure, les Sang et Or ne disposent d'aucun gardien d'expérience disponible puisque Jean-Louis Leca, blessé en fin de saison dernière, n'est pas apte non plus.

Alexandre Corboz

Rédacteur

