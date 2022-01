RC Lens - Mercato : un petit chèque surprise venu d'Angleterre en janvier ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Si le RC Lens n'attend plus grand chose de son Mercato d'hiver à l'exception de quelques départs en prêt sur des joueurs peu sollicités (Varane), de l'argent est encore susceptible de rentrer dans les caisses par un autre biais.

Everton a mis Gbamin en vente

En effet, le Racing suit toujours avec attention les prestations de ses joueurs formés à la Gaillette puisque, au titre du mécanisme de solidarité de la FIFA, une partie des transferts leur revient de droit.

Formé au RC Lens, Jean-Philippe Gbamin (26 ans) pourrait quitter Everton (où il joue peu) avant le 31 janvier. Selon le Liverpool Echo, les Toffees sont ouverts autant à un prêt qu'à un transfert définitif de l'ancien joueur de Mayence. Transféré pour 25 M€ en Angleterre en 2019, Gbamin jouit toujours d'une belle cote en Allemagne et en Italie.