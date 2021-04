RC Lens – Mercato : un premier départ déjà acté chez les Sang et Or ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Titulaire en début de saison au RC Lens, Issiaga Sylla (27 ans) a, petit à petit, été victime de la concurrence à son poste de piston gauche chez les Sang et Or. Depuis janvier, le joueur prêté par le Toulouse FC n'a été titularisé qu'à trois reprises en Ligue 1 (contre Strasbourg le 9 janvier, contre Rennes le 6 février et contre Brest le week-end dernier) et son avenir en Artois est très incertain.

L'OA d'Issiaga Sylla n'est pas automatique

En effet, comme le rapporte l'excellent site LesViolets.com, Issiaga Sylla dispose bel et bien d'une option d'achat obligatoire sous certaines conditions... Sauf qu'il est peu probables que celles-ci soient atteintes.

Si le maintien du Racing était l'une des conditions sine qua none à ce qu'il prolonge au delà de cette saison avec Lens, sa signature définitive était aussi lié à un nombre de matchs minimum disputés. Le compte n'y serait pas pour l'international guinéen, lequel pourrait rentrer au Téfécé où il est en contrat jusqu'en 2023.