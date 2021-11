RC Lens - Mercato : un premier transfert déjà finalisé ?

Zapping But! Football Club RC Lens - La question de la semaine

Le prêt de Simon Banza au Portugal se passe bien, merci pour lui ! Envoyé à Famalicao le 31 août, au dernier jour du mercato, l'ailier de 25 ans avait inscrit un doublé dès son premier match, le 12 septembre, face à Moreirense (2-2). Depuis, il en a inscrit six autres lors des six autres rencontres auxquelles il a pris part.

Du coup, selon le compte Twitter MSV Foot, Famalicao aurait d'ores et déjà décidé de lever l'option d'achat prévue dans le contrat de Banza. Celle-ci s'élèverait à 2,5 M€. Une bonne opération dans l'immédiat pour le RC Lens, sauf que Famalicao pourrait revendre son joueur beaucoup plus cher à la fin de la saison, le Sporting Braga et le Vitoria Guimaraes ayant flashé dessus…

D’après mes informations, Simon Banza pourrait être racheté par Famalicao et être vendu directement, ses prestations auraient attiré le regard attentif de Braga et de Guimaraes. — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) November 10, 2021