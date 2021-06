RC Lens - Mercato : un prêt de 20 M€ contracté, deux départs en vue ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Arnaud Pouille a évoqué la saison à venir du RC Lens hier en conférence de presse. Le directeur général des Sang et Or a livré une impression mitigée aux supporters. « Il faut être lucide. Quand on dépose un budget entre la 17 e et la 15 e place, on ne peut évoquer autre chose que le maintien, a-t-il déclaré. On a un début de championnat cinq étoiles (Rennes, Saint-Étienne, Monaco...). Joseph (Oughourlian) veut continuer le travail sur la formation. »

La situation financière du RC Lens inquiète sans doute peut-être plus que le seul terrain sportif. L’Équipe rappelle que Sang et Or sont protégés financièrement par leur actionnaire (il a injecté plus de 70 M€) mais que Josep Oughourlian a aussi souffert des défections de Mediapro et des effets de la crise sanitaire.

Le RC Lens va ainsi emprunter plus de 20 M€ ! « Le club artésien veut ensuite parer les attaques sur ses joueurs et conserver un effectif proche de celui de la saison passée, ajoute le quotidien sportif. Il y aura deux départs maximum, sauf offre astronomique. »

Voici la une du journal L'Équipe du mercredi 30 juin 2021



