RC Lens – Mercato : un sacré couteau suisse débarque chez les Sang et Or !

Clément Michelin parti à l’AEK Athènes, le RC Lens tient déjà son remplaçant avec Przemyslaw Frankowski qui arrive en provenance de MLS et des Chicago Fire, avec un contrat de cinq ans à la clé. Titulaire avec la Pologne à l’Euro, le joueur de 26 ans est d’une grande polyvalence d’après Florent Ghisolfi, le coordinateur sportif du RCL.

« Le profil de Przemysław colle parfaitement à notre projet, a expliqué Ghisolfi sur le site du RCL. C’est un joueur très engagé dans tout ce qu’il fait. Il joue avec beaucoup de caractère et de personnalité. Son dynamisme, son intelligence de jeu et ses qualités techniques apporteront encore de la force à notre équipe. Sa polyvalence devrait être un atout important pour le staff cette saison. Piston droit, piston gauche, attaquant dans un 3-5-2 ou un 3-4-3, il a les qualités pour être performant à tous ces postes. Et il les a déjà tous pratiqués. »

💬 𝐀𝐫𝐧𝐚𝐮𝐝 𝐏𝐨𝐮𝐢𝐥𝐥𝐞 : « Je vois en cette signature le trait d’union entre les racines du club et son futur. »



💬 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐆𝐡𝐢𝐬𝐨𝐥𝐟𝐢 : « Il joue avec beaucoup de caractère et de personnalité. »#SiFierDetreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) August 5, 2021