RC Lens - Mercato : un Sang et Or annonce son départ

Après neuf ans passés au RC Lens, Ismaël Boura va quitter librement le club artésien cet été. Alors qu'il devrait prendre la direction de Troyes, qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, le latéral gauche français a officialisé son départ du RC Lens sur ses réseaux sociaux.

Le message d'adieu de Boura

"Aujourd’hui est un jour très spécial pour moi. Le moment est venu de dire au revoir à mon club formateur, celui où j’ai grandi, où j’ai vécu des émotions incroyables, et rencontré des personnes exceptionnelles. De mes premiers pas en professionnel, à mes premières minutes en Ligue 1. Je n’oublierai jamais tous les moments passés au RC Lens. Je tiens à remercier mes éducateurs, mes coéquipiers, et l’ensemble des personnes qui ont contribué à ma réussite. Je me dirige bientôt vers un autre challenge, que j’ai hâte de débuter. Mon coeur restera Sang et Or pour le reste de ma vie ! À très vite sur les terrains", a-t-il écrit sur son compte Instagram, ne manquant donc pas de remercier son club formateur.

Pour résumer Dans un message posté sur son compte Instagram, Ismaël Boura, qui arrive au terme de son contrat avec le RC Lens cet été et qui devrait prendre la direction de l'ESTAC, a officialisé son départ du club artésien.

Fabien Chorlet

Rédacteur