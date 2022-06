RC Lens - Mercato : un Sang et Or chez Beckham, ça brûle !

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

Les informations récentes sont signées L’Equipe. Et tendent à prouver que Corentin Jean, qui avait rejoint le RC Lens en 2019-2020, va quitter le club du Nord dans les toutes prochaines heures. En effet, l'attaquant aurait pris l'avion dimanche dernier afin de rejoindre Miami et son club de football, l'Inter, dirigé, entre autres, par un certain David Beckham.

Toujours selon le quotidien sportif, la transaction rapporterait plus d' un million d’euros au Racing, le joueur étant encore sous contrat avec les Sang et Or pour une saison (2023). L'officialisation devrait être imminente.

Pour résumer L'attaquant du RC Lens, Corentin Jean, doit dans les heures qui viennent quitter l'Artois pour traverser l'Atlantique et rejoindre la formation de Miami, dirigée par un certain David Beckham. Un transfert plus que jamais dans les tuyaux.

Benjamin Danet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life