RC Lens - Mercato : un Sang et Or fait rêver l’Atlético Madrid !

Lens brille en Ligue 1 et les clubs étrangers l’ont bien remarqué ! Selon les informations d’AS, l’Atlético Madrid aimerait signer l’international colombien Deiver Machado. Le profil du piston gauche plairait aux dirigeants des Colchoneros. À l’heure actuelle, le quotidien espagnol explique que les Madrilènes n’ont formulé aucune offre pour signer l'ancien du TFC. Les Sang et Or ne sont pas à l’abris de recevoir une proposition sur la table d’ici fin janvier alors qu'ils négocient actuellement pour prolonger le joueur de 29 ans, affaire à suivre… 🔴🔶 RC Lens : Sotoca prolonge (officiel) https://t.co/LetSoepnMb — But! Lens (@But_Lens) January 24, 2023

Pour résumer Le piston gauche international colombien, Deiver Machado (29 ans), est sur les tablettes de l’Atlético Madrid. Les Sang et Or ne sont pas à l’abris de recevoir une proposition sur la table d’ici fin janvier alors qu'ils négocient actuellement pour prolonger le joueur de 29 ans, affaire à suivre…

