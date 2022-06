RC Lens - Mercato : un Sang et Or vers un prêt en Ligue 2 ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

En manque de temps en jeu au RC Lens où il n'a disputé que 7 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Ibrahima Baldé (19 ans) pourrait partir s'acquérir en prêt la saison prochaine.

Baldé se rapproche d'un prêt à Bastia

En effet, selon les informations de Corse Matin, le jeune attaquant français, qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Sang et Or, serait proche de rejoindre en prêt Bastia, 12e de Ligue 2 cette saison. Ce prêt pourrait permettre à Ibrahima Baldé d’accumuler du temps de jeu et de prendre de l’expérience.

Fabien Chorlet

Rédacteur