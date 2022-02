RC Lens - Mercato : un second couteau de Franck Haise poussé vers la sortie

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Deux semaines que le mercato hivernal a refermé ses portes mais, déjà, les responsables du recrutement de tous les clubs professionnels travaillent sur l'intersaison. Le Racing Club de Lens ne fait évidemment pas exception, bien au contraire, lui qui travaille très bien depuis que Florent Ghisolfi est devenu son coordinateur sportif. Le compte Twitter MSV Foot annonce que le dirigeant planche déjà sur l'arrivée d'un attaquant.

En effet, Corentin Jean, qui joue très peu depuis le début de la saison, devrait être poussé vers la sortie cet été en dépit d'un contrat courant jusqu'en 2024. La même source annonce des contacts en Ligue 2 pour l'ancien Toulousain mais surtout la volonté des Sang et Or de recruter un attaquant pour le remplacer numériquement, le profil souhaité étant un titulaire en puissance.

