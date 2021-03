RC Lens, Real Madrid - Mercato : un transfert de Varane rapporterait plus que prévu !

Zapping But! Football Club RC Lens : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Sang et Or

Après dix saisons passées sous les couleurs du Real Madrid, Raphael Varane pourrait quitter le champion d'Espagne en titre cet été. En pôle pour accueillir le défenseur central français, Manchester United serait prêt à débourser pas moins de 85 millions d'euros pour le recruter, selon les informations du média anglais Mirror.

Un beau chèque pour le RC Lens ?

Raphael Varane Credit Photo - Icon Sport

Formé au RC Lens avant d'être transféré au Real Madrid à l'âge de 19 ans, Varane est la fierté des Sang et Or. En cas de vente de l'international tricolore lors du prochain mercato, la Maison Blanche devra verser un chèque au club lensois selon le règlement de la FIFA concernant « les indemnités de formation ». Si le transfert de Varane à ce prix-là vers Manchester United venait à se confirmer, les caisses de Lens pourraient donc être bien renfloués.