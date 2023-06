RC Lens - Mercato : un très bon coup venu de Ligue 2 va échapper aux Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

En parallèle des négociations pour conserver ou remplacer ses cadres (Fofana, Samba, Openda, Danso), courtisés par l'Europe entière, le RC Lens cherche à renforcer son effectif en prévision d'une saison 2023-24 qui s'annonce chargée avec la Champions League. Les dirigeants sont notamment en quête d'un quatrième défenseur central pour suppléer Christopher Wooh, parti à Rennes l'été dernier. Ils ont notamment dans leur viseur Arouna Sangante, pièce maîtresse du Havre promu en L1 après une saison triomphale à l'échelon du dessous.

Sangante plus proche d'une prolongation au Havre que d'un départ

Ce mercredi, le Sénégalais était justement à Lens puisqu'il a publié une photo de la ville à 11h27. Pour négocier un transfert ou, mieux, passer la visite médicale d'usage ? A priori, non ! Selon Foot Mercato, Sangante serait tout proche de prolonger son contrat avec Le Havre. Une façon pour le club doyen de revaloriser celui qui a eu le troisième plus gros temps de jeu de l'effectif en 2022-23 et qui a un bail jusqu'en 2025. Et ainsi s'assurer que des écuries comme Lens ne viendront pas le lui chiper...

Info FM : un départ n’est pas à l’ordre du jour pour Arouna Sangante, pilier de la défense havraise.



L’idée d’une prolongation est même envisagée - @footmercato https://t.co/Hz7lMLTBb6 — Josué Cassé (@CasseJosue) June 28, 2023

Pour résumer Le RC Lens cherche un quatrième défenseur central pour la saison prochaine. Il était intéressé par le jeune Havra Arouna Sangante, qui se trouvait dans la cité artésienne ce mercredi. Mais selon Foot Mercato, le Sénégalais de 21 ans devrait prolonger au HAC.

