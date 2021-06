RC Lens - Mercato : un troisième départ acté dans l'opération dégraissage

Zapping But! Football Club RC Lens : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Sang et Or

Le marché des transferts n'ouvre officiellement ses portes que mercredi prochain mais le Racing Club de Lens a déjà commencé à bouger, notamment dans le sens des départs. Les Sang et Or ont en effet transféré leur troisième gardien Thomas Vincensini à Bastia, promu en L2, après un prêt d'une saison en Corse. Et ils ont vu le PSG faire jouer sa contre-clause pour Arnaud Kalimuendo. Moyennant 1,5 M€, l'attaquant est donc retourné dans la capitale, en attendant peut-être un transfert définitif en Artois.

Un troisième départ devrait être officialisé dans les prochains, celui de Tony Mauricio. Remplaçant émérite la saison passée (1 titularisation, 25 entrées en jeu, 4 passes décisives), le milieu de terrain est dans le viseur de Sochaux. Le journaliste de RMC Loïc Tanzy assure que les Lionceaux sont sur le point de finaliser son arrivée. Mauricio était arrivé à Lens en 2019 en provenance de Valenciennes.