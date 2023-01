RC Lens - Mercato : une ex piste de l'OL et du LOSC comme deuxième recrue hivernale ?

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Après avoir recruté Julien Le Cardinal en qualité de joker médical, puis Adrien Thomasson, qui est pour l'heure la seule recrue hivernale du RC Lens, les dirigeants lensois prospecteraient en Tunisie pour la suite du mercato hivernal.

Podcast Men's Up Life

Une offre du RC Lens pour Ali Ben Romdhane ?

En effet, selon le média tunisien Nessma Sport, le RC Lens convoiterait le milieu de terrain de l’Espérance de Tunis, Mohamed Ali Ben Romdhane, courtisé par l'Olympique Lyonnais et le LOSC par le passé. Le club artésien aurait même déjà soumis une offre de 500 000 euros pour recruter l'international tunisien (23 sélections), à qui il ne reste plus que six mois de contrat. Cette propositions pourrait satisfaire les dirigeants de l'Espérance de Tunis.

🔴 | Selon Nesma Tv, le RC Lens aurait fait une offre de 500 000 euros pour Mohamed Ali Ben Romdhane !



Cette offre pourrait satisfaire les dirigeants espérantistes… pic.twitter.com/JnCfxCDGp5 — Actu Foot Tunisie (@ActuFootTunisie) January 16, 2023

Pour résumer Le RC Lens aurait formulé une offre à l’Espérance de Tunis pour s'attacher les services du milieu de terrain tunisien, Mohamed Ali Ben Romdhane, courtisé par l'Olympique Lyonnais et le LOSC par le passé.

Fabien Chorlet

Rédacteur