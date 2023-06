RC Lens - Mercato : une ancienne piste de l'OM pour oublier Diouf ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l'information selon laquelle le milieu français du FC Bâle Andy Diouf ne serait pas très emballé à l'idée de rejoindre le RC Lens. Le joueur formé au Stade Rennais, qui sort d'une belle saison en Suisse, aurait des touches en Allemagne, ce qui expliquerait son manque d'entrain à revenir dans l'Hexagone. Pas grave pour le Racing, qui a ferré d'autres milieux du même profil, comme le Strasbourgeois Habib Diarra ou le Juventino Denis Zakaria.

La Juve voulait l'échanger avec Milik (OM)

Selon La Repubblica, les Sang et Or feraient partie d'une longue liste de courtisans au Suisse de 26 ans. Il y aurait également West Ham, Bournemouth et la Lazio Rome. Le nom de Zakaria a déjà circulé en France ces dernières semaines puisque la Juventus avait proposé un échange avec Arkadiusz Milik à l'OM. En proie à des difficultés financières, la Vieille Dame n'avait pas voulu lever l'option d'achat pour l'attaquant polonais et avait tenté d'envoyer Zakaria dans le Sud en contre-partie. Pablo Longoria avait refusé... et la Juventus a fini par acheter Milik. Cette négociation confirme en tout cas que le club piémontais ne compte plus sur son milieu suisse.

En Italie, on évoque un intérêt du #RCLens pour Denis Zakaria :https://t.co/lqMZzLU7GY — Lensois.com Live (@LensoisComLive) June 24, 2023

