RC Lens - Mercato : une arrivée alléchante se profile, un nouveau départ acté ?

Le RC Lens a levé l’option de Gaël Kakuta et pourrait bientôt compter sur une première recrue en la personne de Christopher Wooh. Ciblé également par le Stade Rennais, le défenseur de Nancy (19 ans) serait plus proche de l’Artois grâce à l’opération séduction entreprise par les dirigeants sang et or.

« L’envie du board lensois est immense, affirme Mohamed Toubache-Ter. Grosse marge de progression qui colle parfaitement avec une solide défense à 3 Sang & Or. Jeune joueur très désiré par le board lensois. Réponse imminente du joueur... Le board du RC Lens lui a présenté un projet sportif, les composantes du club lui ont fait savoir & comprendre qu’il sera à Lens chez lui. La ferveur populaire a été mis en avant, également ! Rarement, Lens aura désiré un joueur. » Pour couronner le tout, l’insider a ajouté après coup : « Il y a du soleil à Lens. »

Traoré vers Dijon ?

Cette arrivée semble donc en bonne voie, tout comme le départ de Cheick Traoré. À 26 ans, le latéral droit passé par Châteauroux et Guingamp est freiné par une rupture du tendon d'Achille lors de l'avant-saison et n’a joué que 39 minutes cette saison. Selon Foot Mercato, le Dijon FCO, qui vient de perdre sa place dans l'élite, a coché son nom depuis quelques semaines et entamé des discussions avec son entourage. « Ils ne sont plus très loin d’un accord, ajoute FM. Reste désormais à s'entendre avec le RC Lens sur l'indemnité de transfert puisque le joueur est encore sous contrat jusqu'en juin 2022. »