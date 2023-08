RC Lens - Mercato : une autre piste offensive à oublier pour les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Ce mercredi dans L'Equipe, Arnaud Pouille fait le modeste en annonçant l'ambition du RC Lens pour la saison à venir. Puisque le Racing a la 8e masse salariale de Ligue 1, il lui semble logique de viser au minimum la 8e place. On n'est pas obligé de croire le directeur général sang et or. Après leur exceptionnelle saison 2022-23, les hommes de Franck Haise vont continuer à vouloir voler en haute altitude. Mais pour cela, il leur faudra trouver un remplaçant à la hauteur à Loïs Openda, auteur de 21 buts lors de l'exercice écoulé.

Direction Tottenham pour Orban

Or, le temps presse. Et les échecs s'accumulent. Le Racing a lorgné l'attaquant d'Arsenal Folarin Balogun, qui a réussi une saison exceptionnelle en prêt avec Reims (22 buts), mais les Gunners sont gourmands, très gourmands. Ils attendent 58 M€ pour l'Américain et viennent de refuser une offre de Monaco de 50 M€. Trop pour le RCL. Autre mauvaise nouvelle : selon Ekrem Konur, Tottenham va passer à l'attaque pour Gift Orban. Le Nigérian de La Gantoise était également suivi par le Racing. Mais l'attrait de la Premier League et sa puissance financière font qu'il devrait bientôt être un Spur. Reste, pour Lens, Michy Batshuayi (Fenerbahçe) parmi les pistes ayant fuité dans les médias...

Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24

🚨Tottenham are preparing an opening bid for Gift Orban, KAA Gent's 21-year-old Nigerian striker. 🇳🇬 🔵#Gent ⚪ #THFC pic.twitter.com/imcUECNEhh — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 9, 2023

