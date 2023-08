RC Lens - Mercato : un nouveau nom sort pour le renfort défensif

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens veut poursuivre sur l’élan de la saison précédente. L’équipe de Franck Haise s’est déjà bien renforcée, signant notamment Andy Diouf et Elye Wahi. Mais les Sang et Or seraient désormais proches d’engager un latéral gauche. Lens veut Bruno Onyemaechi Sans réelle concurrence, Deiver Machado pourrait voir débarquer Bruno Onyemaechi. Selon les informations de Foot Mercato, le Nigérian serait courtisé par le RC Lens. Auteur de 35 matchs, deux buts et une passe décisive avec Boavista la saison dernière, le défenseur gauche est valorisé à 2,5 millions par Transfermarkt. Le RC Lens pourrait signer une nouvelle arrivée avant le début du mois de septembre ! 🚨 Lens négocie avec Boavista pour Bruno Onyemaechi ! 🇳🇬



🚨 Lens négocie avec Boavista pour Bruno Onyemaechi ! 🇳🇬

(@sebnonda) pic.twitter.com/mJGmryTLYG — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) August 26, 2023

