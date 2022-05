RC Lens - Mercato : une destination se précise pour le fils de Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : le club doit-il recruter définitivement Kalimuendo ?

Hier, Maël Haise a annoncé sur les réseaux sociaux son départ du RC Lens à la fin de la saison. Le fils de Franck, qui a été prêté à Boulogne lors de la première partie de saison et évoluait avec la réserve, sera en fin de contrat en juin. Jamais apparu en équipe première, il ne faisait plus partie des plans des Sang et Or et a donc été invité à aller voir ailleurs pour la saison prochaine.

Et a priori, il devrait partir loin, très loin de l'Artois ! Au site Actu Foot, Maël Haise a en effet annoncé qu'il avait de bonnes chances de rebondir en MLS, dans le championnat nord-américain ! Pas plus de détail sur la franchise susceptible de le recruter, et pour cause, tout devrait dépendre de la draft. Mais quoi qu'il en soit, Franck Haise ne risque pas d'assister à un match de son fils en 2022-23 !

#MERCATO || Maël Haise a déclaré dans une interview accordée à @Actufoot_com qu’il devrait rejoindre les Etats-Unis la saison prochaine. pic.twitter.com/23NKYhCKzd — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) May 5, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur