RC Lens – Mercato : une deuxième vente à la Badé à prévoir cet été ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si le RC Lens a bouclé son Mercato avec l'arrivée en défense de Kévin Danso (Augsbourg), les Sang et Or sont toujours susceptibles d'évoluer en fonction des départs. Après avoir lâché Loïc Badé pour 15 M€ au Stade Rennais, Lens pourrait bien réaliser une deuxième vente d'envergure avant le 31 août avec son milieu Cheick Doucouré (21 ans), dont le nom avait brièvement circulé à l'OM.

D'après Goal.com, plusieurs écuries européennes se sont activées dernièrement pour recruter le Malien (33 apparitions la saison dernière). Il s'agirait d'Arsenal, en quête d'un suppléant à thomas Partey, mais également Aston Villa et l'Atalanta Bergame.

Comme pour Loïc Badé, le Racing – qui n'est pas spécialement vendeur – a fixé la barre à 15 M€. En cas de départ, Lens a anticipé plusieurs options au milieu. Ibrahim Onana, qui a signé au LOSC la semaine dernière, faisait partie de cette fameuse liste...