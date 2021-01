RC Lens - Mercato : une entrée d’argent se précise cet hiver

Formé au RC Lens, Mounir Chouiar avait flambé l'an dernier à Dijon mais ce n'est plus le cas et son départ semble se préciser. Pour France Bleu Bourgogne, Olivier Delcourt, le président du DFCO a fait le point sur la situation du joueur. « Avoir du talent c’est bien, mais moi je préfère avoir un joueur qui a moins de talent mais plus d’envie. Mounir Chouiar souhaite quitter le club et je ne suis pas contre non plus. »

La porte s'ouvre pour Chouiar à Dijon

Manifestement, Chouiar n'est plus en odeur de sainteté en Bourgogne... « Il souhaitait déjà quitter le club cet été. Après, pour quitter un club, il faut avoir des offres. Je lui souhaite d’avoir des offres. Il y a des discussions. Pour avoir un intérêt, il faut prouver sur le terrain. Les clubs n’investissent pas non plus les yeux fermés. Il y a un club italien qui s’est positionné cet été, pour un montant qui n’était pas ce qu’on souhaitait et qui payait jusqu’en 2025. J’ai dit hors de question, on n’est pas banquiers. On l’a payé un certain prix, on ne le vendra pas moins cher. Il souhaite quitter le club, il nous l’a dit, ses agents travaillent pour lui trouver un club. On est très ouverts ». Le RCL va être attentif sur le dossier : il avait négocié un pourcentage à la revente (20%), lors de son transfert.