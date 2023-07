RC Lens - Mercato : une grande annonce est tombée sur Seko Fofana !

Après trois ans passés au RC Lens, Seko Fofana devrait poursuivre sa carrière en Arabie saoudite et plus précisément à Al-Nassr. Il ne resterait plus que quelques détails à régler entre le club lensois, le club saoudien et le milieu de terrain ivoirien.

Mais selon les informations de Fabrizio Romano, Al-Nassr attendrait de finaliser l'arrivée du milieu de terrain de l'Inter Milan, Marcelo Brozovic, pour s'activer sur le capitaine des Sang et Or. "Al-Nassr est prêt à signer tous les documents pour l'accord de Marcelo Brozovic... et ensuite à travailler pour conclure l'accord de Seko Fofana avec le RC Lens. Brozovic sera la prochaine signature. Les pourparlers de Fofana sont très avancés dans l'attente des derniers détails. Délégation d'Al-Nassr, en France actuellement", a annoncé le journaliste italien sur son compte Twitter.

Al Nassr are prepared to sign all documents for Marcelo Brozovic deal... and then work to complete Seko Fofana deal with RC Lens. 🟡🔵🇸🇦 #transfers



Brozovic will be the next signing; Fofana talks are very advanced waiting on final details. Al Nassr delegation, in France now. pic.twitter.com/bU9LxMBKH7