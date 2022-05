RC Lens - Mercato : une grosse concurrence Ligue 2 apparaît sur Mangani

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

En fin de contrat au 30 juin prochain, Thomas Mangani (35 ans) s'apprête à tourner une page de sept saisons au SCO Angers. Evoqué du côté du RC Lens, où on prépare déjà la succession de Yannick Cahuzac, le milieu formé à l'AS Monaco dispose également de plusieurs autres solutions de rebonds.

Alors que le Standard de Liège ou encore Clermont ont déjà été cité, Santi Aouna, journaliste spécialisé dans les transferts pour Foot Mercato, annonce l'intérêt de deux clubs ambitieux de Ligue 2 : le SM Caen et le Nîmes Olympique.

Reste à savoir si le natif de Carpentras choisira l'ambition des Sang et Or ou un projet plus modeste dont il sera l'un des leaders...

La L2 aussi sur Mangani (SCO Angers) Si le RC Lens fait figure de favori pour accueillir Thomas Mangani (SCO Angers, 35 ans) la saison prochaine, les Sang et Or feront face à une concurrence avec d'autres arguments à faire valoir... Deux nouvelles pistes sont apparues.

Alexandre Corboz

Rédacteur