RC Lens - Mercato : une offre est partie pour Aguilar, accord trouvé pour un départ !

Le RC Lens n'a pas totalement terminé son mercato estival et est encore à la recherche d'un latéral droit. Parmi les pistes étudiées par le board lensois, il y a celle menant au latéral droit de l'AS Monaco, Ruben Aguilar. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Le RC Lens dégaine 3,5 M€ pour Aguilar Et d'après Foot Mercato, le vice-champion de France en titre serait passé à l'action pour recruter l'ancien Montpelliérain et aurait formulé une première offre de 3,5 millions d'euros bonus compris à l'ASM. Une proposition supérieure à celle de Montpellier, qui espère faire revenir le joueur de 30 ans cet été. Dans le rayon des départs, celui de Lukasz Poreba serait imminent puisque le RC Lens et Hambourg auraient trouvés un accord pour son prêt avec option d'achat (1,5 million d'euros), d'après la presse polonaise. L'ancien joueur du Zagłębie Lubin serait attendu ce mercredi en Allemagne. 🚨 #Mercato 🔴🟡



Le RC Lens vient de proposer 3,5 M€ bonus compris à l'AS Monaco pour Ruben Aguilar. Une offre légèrement supérieure à celle de Montpellier. pic.twitter.com/e2iR3nZhO7 — Sébastien Denis (@sebnonda) August 29, 2023

Pour résumer Alors que le RC Lens aurait formulé une offre de 3,5 millions d'euros bonus compris à l'AS Monaco pour recruter Ruben Aguilar, un nouveau départ serait acté chez les Sang et Or. Il s'agirait de celui de Lukasz Poreba.

Fabien Chorlet

Rédacteur