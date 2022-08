RC Lens – Mercato : une offre tombe pour Ganago, son prix est fixé !

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

Poussé vers la sortie chez les Sang et Or, où il ne s'est pas imposé depuis son arrivée en 2020 en provenance de l'OGC Nice, Ignatius Ganago serait dans le viseur de Brest et Montpellier. Mais selon La Voix du Nord, l'attaquant de 23 ans, sous contrat jusqu'en 2024, serait aussi pisté par Galatasaray. Galatasaray le voudrait en prêt Selon le média, le club turc a formulé une offre de prêt avec option d’achat, mais celle-ci a été refusée. Le RCL demanderait 5 M€ pour lâcher son attaquant. Qui ne serait pas contre l'idée de rester, malgré la concurrence. A suivre...

Laurent HESS

Rédacteur

