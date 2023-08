RC Lens - Mercato : une pépite de Ligue 1 pousse pour son transfert à Lens

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

En quête d'un remplaçant à Loïs Openda, parti à Leipzig, le RC Lens serait tombé d'accord avec Middlesbrough pour le transfert de Chuba Akpom, auteur de 28 buts la saison dernière en Championship. Mais alors que le club artésien tient donc son nouveau numéro 9, une piste estivale des Sang et Or aurait affirmé son souhait de rallier l'Artois cet été. Il s'agirait d'Habib Diarra. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE D'HABIB DIARRA Diarra donne sa priorité au RC Lens D'après L'Équipe, le milieu de terrain du RC Strasbourg, désirant jouer la Ligue des Champions, voudrait quitter le club alsacien cet été et prioriserait le RC Lens, qui attend toujours "un joueur supplémentaire à vocation défensive, qui puisse amener un vrai plus dans la rotation, notamment au poste de piston", comme indiqué par Franck Haise en conférence de presse. Mais pour rappel, le RCSA a déjà refusé deux offres du RCL pour Habib Diarra, dont la dernière à 14 millions d'euros hors bonus. https://t.co/jmr1l9G7KZ — Cyril Olivès-Berthet (@CyrilOlives) August 11, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le milieu de terrain du RC Strasbourg, Habib Diarra, désirant jouer la Ligue des Champions, voudrait quitter le club alsacien cet été et ferait d'une arrivée au RC Lens sa priorité.

Fabien Chorlet

Rédacteur