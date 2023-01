RC Lens - Mercato : une petite fortune dépensée pour relancer une cible de Nice et Bordeaux ?

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Il y a quelques jours, Foot Mercato nous apprenait l’intérêt de Florent Ghisolfi pour Youssouf Ndayishimiye... que le nouveau directeur de l’OGC Nice rêvait d’offrir au RC Lens cet été avec une offre de 8 millions d’euros. L’Istanbul Basaksehir, où évolue le défenseur central, avait alors refusé cette proposition, jugée insuffisante à ses yeux. La dernière offensive des Aiglons cet hiver a également été rejetée alors qu’un intérêt des Girondins de Bordeaux a également été éventé ces derniers jours. Au tour du RC Lens de retenter sa chance avec Ndayishimiye (24 ans) ! Selon le journaliste Tagiz Sabuncuoglu, qui œuvre pour la plateforme locale VOLE, les Sang et Or seraient prêts à débourser 12 millions d’euros pour recruter le natif du Burundi, sous contrat jusqu’en 2025. ÖZEL | Lens, Youssouf Ndayishimiye için 12 milyon Euro teklif yaptı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 19, 2023

Pour résumer Selon la presse turque, les dirigeants du RC Lens seraient chauds à l’idée de relancer un joueur ciblé par l’OGC Nice, les Girondins de Bordeaux... et eux-mêmes au cours du dernier mercato estival ! Une somme folle pourrait être lancée.

Bastien Aubert

Rédacteur

