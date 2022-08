RC Lens - Mercato : une piste à faible coût à oublier ?

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Révélée la semaine dernière, la mise à l'essai de deux jeunes joueurs de 19 ans, Nesta Zahui et Wilkins Ochieng, semblait devoir déboucher sur un contrat au RC Lens. En effet, l'attaquant comme le piston gauche ont brillé lors d'un match amical disputé par la réserve sang et or contre Vimy (2-0). Ochieng avait même marqué au cours de cette partie.

Mais le compte Twitter MSV Foot explique ce mardi que Wilkins Ochieng se serait mis d'accord avec un club de Première division belge. Formé à Mouscron, passé au Club Brugge, où son contrat n'a pas été prolongé, il devrait donc retourner en Jupiler League.