RC Lens - Mercato : une piste commune avec le LOSC torpillée par Lorient ?

Leader de Ligue 2 avec huit points d'avance à seize journées de la fin, Le Havre est bien parti pour remonter dans l'élite. Mais pas sûr que les retrouvailles, après quatorze années d'absence, se passent bien pour le club doyen. En effet, nous n'en sommes qu'à début février et il est déjà attaqué de tous les côtés pour les nombreuses pépites révélées au cours des derniers mois.

L'une d'elles, Arouna Sangante, est dans le viseur du RC Lens et de Lille. Mais, selon Jeunes Footeux, c'est finalement Lorient qui pourrait décrocher la timbale pour le jeune défenseur central de 20 ans. Non content de diriger la meilleure arrière-garde de la division, et de loin (9 buts encaissés, le 2e est à 16), le Sénégalais a également inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives en 21 matches (sur 22 journées). Un vrai gros coup, coté à seulement 2 M€ par Transfermarkt. Sang et Or et Dogues vont-ils laisser les Merlus les doubler ?