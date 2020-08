RC Lens – Mercato : une piste défensive creusée en catimini par les Sang et Or ?

Depuis que Seko Fofana a rejoint le RC Lens, le club nordiste semble à l'arrêt au niveau de son Mercato. Les Sang et Or ont déjà beaucoup dépensé et l'arrivée notamment d'un buteur a pris du plomb dans l'aile. Avec un gros investissement pour Ganago, Franck Haise devrait miser sur l'ancien Niçois avant de revoir peut-être ses plans en fin de Mercato.

Néanmoins, il semble que le RC Lens n'aurait pas stoppé ses recherches pour trouver des bons coups. Et si l'on en croit la chaîne Telefoot, les Sang et Or auraient ciblé une piste dans le domaine défensif.

Une piste activée en cas de départs ?

Défenseur central de 27 ans qui évolue à Ferencvaros, Miha Blazic serait dans les petits papiers des Sang et Or. Alors que le secteur défensif semble déjà bien fourni, la piste Blazic pourrait-elle devenir concrète en cas de départs dans le secteur d'ici octobre ?