RC Lens - Mercato : une piste en moins pour l'après-Cabot

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Seizième de Ligue 1 à la trêve imposée par la Coupe du monde, le Stade Brestois a vécu une première partie de saison très difficile, qui l'a vu renvoyer Michel Der Zakarian. Il espère vivre un deuxième acte plus calme et recrute en conséquence. Ce mardi, il a annoncé le recrutement du latéral droit Kenny Lala, sans club depuis la résiliation de son contrat avec l'Olympiakos en octobre. L'ancien Strasbourgeois avait été annoncé dans le viseur du Racing Club de Lens, qui cherche un remplaçant à Jimmy Cabot. L'ex-Angevin sera sur le flanc pour plusieurs mois suite à la rupture des ligaments croisés d'un genou. Mais les dirigeants sang et or n'avaient visiblement pas donné suite... ✍️ Le Stade Brestois a annoncé l’arrivée de Kenny Lala (31 ans).



Le défenseur avait résilié son contrat avec l’Olympiakos à la fin du mois d’octobre.



💰: Libre #Mercato pic.twitter.com/c4cJLjzBAz — La Virgule (@_LaVirgule_) December 6, 2022

Pour résumer Le Stade Brestois vient d'annoncer le recrutement du latéral droit Kenny Lala (31 ans), libre de tout contrat après avoir résilié avec l'Olympiakos. L'ancien Strasbourgeois avait été pisté par le RC Lens pour suppléer Jimmy Cabot, blessé pour plusieurs mois.

Raphaël Nouet

Rédacteur