RC Lens - Mercato : une piste italienne en remplace une autre pour Danso

Depuis plusieurs jours, l'intérêt du Napoli pour Kevin Danso ne se dément pas. Il a même été renforcé par la nomination de Rudi Garcia sur le banc des champions d'Italie, l'entraîneur français étant bien placé pour savoir ce que vaut le défenseur central autrichien du RC Lens. Seulement, le journaliste spécialisé dans les transferts Gianluca Di Marzio apporte un gros bémol à cet intérêt : le profil de Danso ferait débat en interne au SSCN. Si bien que les dirigeants napolitains exploreraient d'autres pistes en attendant de tomber sur une qui fasse l'unanimité.

L'AC Milan suit à son tour le défenseur autrichien

Le danger italien est-il donc écarté pour le Racing avec Danso ? Pas du tout ! Car Di Marzio, encore lui, assure que l'AC Milan lorgne à son tour l'ancien joueur d'Augsbourg ! Le RC Lens va devoir s'y faire : après son exceptionnelle saison 2022-23, la plupart de ses titulaires ont tapé dans l'œil des grands clubs étrangers. L'intersaison s'annonce longue et stressante en Artois...

La fiche de Kevin Danso

Le défenseur ne ferait pas l'unanimité au sein du champion d'Italie #RCLens https://t.co/QwFRlZiINR — Lensois.com Live (@LensoisComLive) June 24, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur