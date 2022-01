RC Lens - Mercato : une piste sud-américaine prestigieuse pour Facundo Medina

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

A l'image du RC Lens, Facundo Medina connaît une deuxième saison en Ligue 1 moins souveraine que la première. Mais il n'empêche que le défenseur argentin comme l'ensemble des Sang et Or luttent pour une place européenne et sont capables de tenir tête aux meilleurs (nul contre le PSG à Bollaert, victoire au Vélodrome). Ce qui fait les grands clubs s'intéressent forcément à eux.

Pour Medina, on savait que Manchester United et l'Atlético Madrid le suivaient tout particulièrement. Depuis hier, Flamengo est venu grossir les rangs des courtisans. Le plus grand club brésilien, finaliste de la dernière Copa Libertadores (1-2 contre Palmeiras) et qui a perdu un titre de champion national qu'il trustait depuis deux ans, veut retrouver les sommets au plus vite. Pour cela, il serait prêt à offrir 6 M€ au RC Lens pour Medina. Pas sûr que la somme satisfasse le Racing et que le challenge intéresse l'ancien joueur de River Plate...

informação do ✍🏻 @belmonterafa6, é que #FacundoMedina zagueiro de 22 anos Argentino, atualmente no #Lens FRA é avaliado pelo Flamengo, jogador tem um passe avaliado em 6mi de euros. pic.twitter.com/WCAgOkx4FY — Jornal Fla (@JornalFla10) January 18, 2022