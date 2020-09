RC Lens - Mercato : une porte de sortie pour 2 joueurs pas retenus par Haise ?

Après avoir attaqué le mercato pied au plancher (6 arrivées dans les premières semaines), le Racing Club de Lens doit désormais dégraisser. Ce qui est loin d'être gagné car les joueurs sur lesquels Franck Haise ne compte plus n'ont brillé qu'en Ligue 2, et encore, ou dans des championnats étrangers de seconde zone. Il s'agit de Cyrille Bayala et Aleksandar Radovanovic. Mais, bonne nouvelle, La Voix du Nord assure que des portes de sortie s'entrouvrent pour les deux.

Concernant le Burkinabé de 24 ans, des clubs de Ligue 2 auraient pris contact avec le club. Le RCL ne risque pas de réclament une grosse indemnité pour lui dans la mesure où il sera libre dans un an. Mais l'essentiel pour les Sang et Or est de faire de la place dans un effectif surchargé et des économies au niveau de la masse salariale.

Des touches en L2 pour Radovanovic

Même chose ou presque pour Aleksandar Radovanovic. Le défenseur central, qui a rendu de fiers services en Ligue 2, ne sera plus titulaire s'il décide de rester en Artois. Le mieux pour lui serait un départ et, toujours selon LVDN, des clubs de l'étage inférieur sont prêts à l'accueillir. D'ailleurs, le quotidien régional rappelle qu'au début de l'été, l'AC Ajaccio s'était penché sur son cas. Mais il ne précise pas si les Corses sont toujours intéressés…