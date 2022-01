RC Lens - Mercato : une première offre serait tombée pour Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Il fallait s'y attendre vu les performances XXL de Seko Fofana depuis le début de la saison : un club anglais a formulé une première offre au Racing Club de Lens. Ce club, selon L'Equipe, c'est Burnley, actuel 18e de Premier League. Mais d'après le quotidien sportif, le montant ne devrait pas satisfaire les Sang et Or puisqu'elle ne s'élèverait "qu'à" 17 M€.

Les dirigeants artésiens ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils ne comptaient pas libérer leur meilleur joueur cet hiver, à moins d'une offre exceptionnelle. Et les 17 M€ de Burnley ne rentrent clairement pas dans cette catégorie.

Mercato Time

Selon @lequipe le club de Burnley aurait une 1ère offre de 17ME pour recruter #seko #fofana

IL va falloir être bcp plus généreux 🤪#rclens — CharleyFranceBleuNord (@Charleysylvain) January 12, 2022