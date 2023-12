RC Lens - Mercato : une troisième piste apparaît pour le piston gauche

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Ce n’est pas un secret du fait de la blessure de Deiver Machado et de la CAN qui va solliciter certains éléments (Massadio Haïdara notamment), Franck Haise a demandé le recrutement d’un piston gauche sur le mois de janvier.

« On commence à recevoir les préconvocations, on fera le point après Nice. Il y a des gens qui sont là pour travailler, chacun ses missions. Je ne suis pas en charge du recrutement, on discute de ce que l’on peut chercher, on me donne les profils et je donne mon avis ». S’il n’a pas voulu rentrer dans le détail de ses demandes, le manager général des Sang et Or s’est déjà vu soumettre quelques profils.

La piste Barreal chez les Sang et Or

D’après Tuttomercato, le RC Lens suivrait avec attention le latéral gauche argentin du FC Cincinnati Alvaro Barreal (23 ans), dont le nom a aussi brièvement circulé du côté de l’OL ces derniers temps. En fin de contrat en décembre 2024 et donc relativement abordable, l’ancien joueur du Velez Sarsfield a aussi vu son nom associé à l’Ajax Amsterdam, Monza ou encore Bologne. Après Souleyman Doumbia, libre de tout contrat, et Bruno Onyemaechi, qui évolue, lui, à Boavista, c’est donc une troisième au poste de piston gauche pour les Sang et Or.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life