RC Lens Mercato : une première piste hivernale a fuité !

Malgré que les deux postes de pistons soient doublés par Przemyslaw Frankowski et Ruben Aguilar à droite et Deiver Machado et Jhoanner Chavez à gauche, les dirigeants du RC Lens surveilleraient de près le marché des pistons.

Un piston de Ligue 2 dans le viseur du Racing !

Et pour cause, selon les informations d'Africa Foot, le club artésien, qui voudrait se renforcer au poste de piston cet hiver, serait intéressé par Fodé Doucouré, capable aussi bien d'évoluer à droite qu'à gauche d'une défense. Champion de National 1 avec le Red Star la saison dernière, le Malien de 23 ans, buteur notamment face au Paris FC (1-3), le 28 septembre dernier, réalise un très bon début de saison en Ligue 2. Crystal Palace, Lecce et Saint-Gall seraient également sur rangs de l'ancien joueur du Stade de Reims, dont la valeur marchande est actuellement estimée à 400 000 euros par le site Transfermarkt.

