RC Lens - Mercato : une première piste signée Pierre Ménès pour cet hiver ?

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Revenu dans les hauteurs du classement de Ligue 1 après un début de saison calamiteux, le RC Lens devra confirmer sa fragile embellie ce samedi à Clermont (17h). En attendant, Pierre Ménès a mis les Sang et Or sur la piste d’un renfort offensif au mercato hivernal, tant ces derniers lui semblent légers dans ce domaine.

« Une faiblesse offensive aussi criarde »

« Je veux bien que Lens se retranche derrière sa victoire contre l’OM mais on ne peut pas espérer grand chose avec cette faiblesse offensive aussi criarde. Wahi est jeune et prometteur mais il ne peut pas tout faire tout seul, a-t-il analysé sur YouTube. Et quand tu joues avec Thomasson et Sotoca, ce ne sont pas vraiment deux attaquants mais deux joueurs qui se replient énormément, qui travaillent beaucoup et qui n’ont pas ces réflexes de vrai attaquant de pointe. C’est un problème pour cette équipe de Lens. »

En conférence de presse, le coach du RC Lens, Franck Haise, s'est exprimé sur un possible retour de Raphaël Varane dans l'Artois.

➡️ https://t.co/cHBRUj2Add pic.twitter.com/HHklHJJkDA — But! Lens (@But_Lens) November 23, 2023

Podcast Men's Up Life