RC Lens - Mercato : une prolongation officialisée

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Jean-Louis Leca fait partie de ces joueurs aussi importants dans le vestiaire que sur le terrain. Titulaire au RC Lens lorsqu'il est arrivé en 2018, le Corse a glissé vers le banc après le recrutement de Brice Samba il y a un an. Il n'en a quasiment plus bougé depuis. Mais il joue à fond son rôle de leader dans le vestiaire, où il est le joueur le plus expérimenté (il a 38 ans). Ce qui explique que ses dirigeants aient souhaité le conserver pour encore quelque temps. "Jean-Louis est devenu un Artésien de cœur" Sous contrat jusqu'en juin prochain, Leca vient de prolonger d'une saison, soit jusqu'en 2025. Le directeur général du Racing, Arnaud Pouille, a déclaré sur le site officiel : "La prolongation de Jean-Louis Leca pour une saison supplémentaire va au-delà de la simple signature d'un contrat. C'est le symbole de la fidélité du club à un taulier du vestiaire, un joueur porteur de l'ADN du Racing. À l'instar de Massadio Haïdara, Jean-Louis est devenu un Artésien de cœur. Un cœur qui caractérise son tempérament, lui l'inlassable guerrier. À l'entraînement comme dans la vie de groupe, il s'efforce de montrer l'exemple et de veiller, avec un noyau dur du vestiaire, à la transmission des valeurs constitutives de notre identité. Très heureux de voir notre histoire mutuelle se poursuivre !". Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 Jean-Louis Leca 𝒈𝒂𝒓𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒇𝒍𝒂𝒎𝒎𝒆 🔥



Dans le prolongement de la #SainteBarbe, le Racing annonce poursuivre avec l'un des tauliers de son effectif jusqu’en 2⃣0⃣2⃣5⃣ !



▶️ https://t.co/dKAM2hErNB#Leca2025 #FierDEtreLensois pic.twitter.com/tnttnFmPmR — Racing Club de Lens (@RCLens) December 5, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RC Lens vient d'annoncer la prolongation de son deuxième gardien, Jean-Louis Leca (38 ans), jusqu'en 2025. Arrivé en 2018, le Corse était sous contrat jusqu'à la fin de la saison. Il n'a pas encore joué cette année, Brice Samba prenant part à toutes les parties.

Raphaël Nouet

Rédacteur